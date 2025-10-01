Governo trabalha para ter acesso directo aos portugueses detidos

O Governo garantiu hoje que está a fazer tudo para ter acesso direto o mais rápido possível aos portugueses detidos por Israel que seguiam a bordo da flotilha humanitária para Gaza, o que pode ocorrer na sexta-feira ou no domingo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, garantiu, em entrevista na RTP3, que os serviços consulares estão a fazer tudo para que seja possível ter contacto direto com os portugueses ainda na sexta-feira, sublinhando que o prognóstico é que seja possível apenas no domingo.

Rangel explicou que a interceção pela Marinha de Israel da flotilha internacional com destino a Gaza com ajuda humanitária, na qual seguiam três portugueses, a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício, ocorreu no dia mais sagrado do judaísmo, Yom Kipur.

"Normalmente [no Yom Kipur] está tudo encerrado em Israel, os serviços funcionam em serviços mínimos (...). O prognóstico que existe neste momento e que tudo faremos para acelerar é o dia de domingo, que é o primeiro dia da semana no calendário judeu", frisou.

O chefe da diplomacia portuguesa apontou também que o primeiro grupo de cidadãos detidos a bordo da flotilha deve chegar a um porto israelita às 08:00 de quinta-feira (06:00 em Lisboa).

Paulo Rangel não especificou qual o porto israelita nem se os portugueses estariam nesse primeiro grupo.