CH quer "impacto directo no bolso dos produtores" de banana

"Os produtores dizem que o problema real é o preço de venda", afirmou Miguel Castro numa intervenção sobre a proposta para o sector da banana.

O líder do CH pergunta ao JPP qual o "impacto real da proposta" que, sublinha, deve quantificar o valor justo a pagar aos agricultores.

Uma proposta que, teme, pode servir apenas para criar "mais uns beneficiados" e não fazer chegar mais dinheiro aos produtores.

"Queremos é impacto directo no bolso dos produtores", conclui.