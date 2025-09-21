Choveu 11,1 litros numa hora no Pico do Areeiro

Este domingo, último dia integral do Verão de 2025, fica marcado por chuva intensa, com destaque para o Pico do Areeiro, onde caíram 11,1 litros por metro quadrado numa hora (mm/1h), valor que atingiu o critério do aviso amarelo do IPMA. A precipitação incidiu sobretudo nas terras altas e na costa norte da Madeira, estendendo-se também ao Porto Santo.

Acumulados até ao meio-dia: Pico do Areeiro 15,0 mm, Chão do Areeiro 10,7 mm, Santana 10,1 mm, Santo da Serra 9,3 mm, Porto Moniz 6,5 mm, São Vicente 2,9 mm, Ponta de São Jorge 2,7 mm, Porto Santo/Aeroporto 2,3 mm, Pico Alto 1,6 mm e Santa Cruz/Aeroporto 1,1 mm.

Astronomicamente, o equinócio do Outono ocorre às 19h20 de amanhã, segunda-feira, dia 22, marcando oficialmente a entrada da nova estação.