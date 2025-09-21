 DNOTICIAS.PT
Motociclista ferido em colisão na via rápida

Ontem à noite, pelas 22h40, ocorreu uma colisão entre um motociclo e um carro no acesso à via rápida, mais concretamente na zona da Boa Nova, no Funchal. 

O motociclista, de 40 anos, apresentava queixas na zona da coluna e nas pernas. 

Foi imobilizado e transportado para o hospital pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses. 

A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foi também accionada. 

