Motociclista ferido em colisão na via rápida
Ontem à noite, pelas 22h40, ocorreu uma colisão entre um motociclo e um carro no acesso à via rápida, mais concretamente na zona da Boa Nova, no Funchal.
O motociclista, de 40 anos, apresentava queixas na zona da coluna e nas pernas.
Foi imobilizado e transportado para o hospital pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foi também accionada.
