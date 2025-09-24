 DNOTICIAS.PT
Homem alterado na via rápida mobiliza PSP e bombeiros

A Polícia de Segurança Pública e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos deslocaram-se hoje à via rápida, após o túnel da Quinta do Leme, para prestar socorro a um homem que apresentava um comportamento bastante alterado.

O indivíduo, um homem na casa dos 30 anos, foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.

