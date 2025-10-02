Ordem dos Engenheiros Técnicos prepara visita técnica ao CIGMA

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos está a preparar uma visita técnica às instalações do CIGMA (Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma). A inciativa, que decorre em colaboração com a Câmara Municipal do Funchal, realiza-se a 8 de Outubro, pelas 14h30, sendo que a inscrição é gratuita, mas obrigatória até às 17 horas do dia 6 de Outubro.

Segundo explica nota enviada à imprensa, a iniciativa visa "proporcionar aos participantes uma visão privilegiada do funcionamento de uma infra-estrutura de referência no contexto da gestão urbana inteligente, que integra, num único espaço operacional, diversas plataformas digitais da autarquia, desempenhando um papel estratégico na monitorização e operação em tempo real de serviços essenciais como mobilidade, ambiente, urbanismo e apoio social, atuando ainda em estreita articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil".

Esta pretende ser uma contribuição para a promoção de experiências informativas de proximidade, permitindo evidenciar o papel da engenharia na transformação digital dos serviços e na construção de um modelo de modernização administrativa eficiente, integrado e orientado para os cidadãos.