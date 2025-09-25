Madeira precisa de sistemas eléctricos "mais robustos", alertam engenheiros

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE) concluiu que os sistemas críticos da Região Autónoma da Madeira devem ser alvo de "maior investimento em autonomia, capacidade de resposta e mecanismos próprios de resiliência", de forma a enfrentar riscos como apagões, fenómenos climáticos extremos e ciberataques.

A recomendação resulta da conferência 'Anatomia de Sistemas Eléctricos – Apagões e outros Jargões', promovida em Julho no âmbito do ciclo 'Conversas com a Sociedade 2025-2028'.

O evento reuniu especialistas e profissionais do sector energético para debater a resiliência dos sistemas eléctricos da Região Autónoma da Madeira (RAM), abordando desafios técnicos, riscos e soluções futuras, numa conferência aberta à sociedade em geral com o intuito de promover a literacia técnica sobre o tema.

Analisando o apagão ibérico de Abril de 2025, foram discutidas fragilidades, causas técnicas e a urgência de dotar o sistema de maior resiliência, repensando as políticas de operação de redes eléctricas com fundamentos puramente económicos. Foi analisada também a capacidade de resposta dos sistemas críticos.

Nesse sentido, os participantes consideraram que