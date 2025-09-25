Visita Técnica à Estação de Radar N.º 4 do Estado-Maior da Força Aérea

O Colégio de Engenharia de Electrónica e Telecomunicações da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos realizou, na quarta-feira, uma visita técnica à Estação de Radar Nº 4.

Esta iniciativa teve como principal objectivo proporcionar aos engenheiros técnicos uma oportunidade de contacto directo com as infraestruturas e tecnologias utilizadas pela Força Aérea Portuguesa no âmbito da vigilância e controlo do espaço aéreo.

A visita permitiu aprofundar o conhecimento sobre os sistemas de radar, os procedimentos de monitorização e a relevância estratégica destas instalações para a defesa e segurança nacional.

O Colégio de Engenharia de Electrónica e Telecomunicações agradece a colaboração e a disponibilidade da Força Aérea Portuguesa, destacando a importância destas ações para reforçar a ligação entre a engenharia, a defesa e a sociedade.