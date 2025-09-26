Socialistas insistem na limitação das viaturas de rent-a-car na Região

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um pacote de medidas legislativas com vista a resolver os problemas da mobilidade na Região.

O anúncio foi feito hoje, pelo deputado Gonçalo Leite Velho, aquando de uma reunião entre os socialistas e a direção da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, momento em que o parlamentar deu conta das preocupações relacionadas com o tráfego intenso e a elevada sinistralidade rodoviária na Região.

Citado em nota de imprensa, o socialista explica que entre as propostas do PS encontram-se a limitação do número de veículos de rent-a-car e a restrição da circulação destas viaturas em determinadas zonas e horários. Por outro lado, os socialistas defendem também a revisão dos planos de transporte e mobilidade (PAMUS-RAM, PIETRAM, Plano de Mobilidade Turística e PURMET), os quais se encontram desatualizados face ao crescimento muito acentuado que tem vindo a registar-se no pós-Covid, bem como a realização de um estudo de viabilidade da construção de um metro de superfície, ou ‘metrobus’, entre o Funchal e o Caniço.

Como adiantou Gonçalo Leite Velho, as propostas em questão já deram entrada no Parlamento, sendo que o objetivo é que possam ser debatidas o quanto antes, para que seja possível resolver urgentemente os problemas que os madeirenses sentem no dia a dia. Com vista a recolher também contributos para essa discussão, o PS está a auscultar diversas entidades, como foi o caso, hoje, da Ordem dos Engenheiros.