RIR pede realização urgente de inspecção técnica à ponte do Largo da Fonte

O RIR diz ser urgente uma inspecção técnica e a implementação de medidas de reforço de segurança na ponte do Largo da Fonte, no Monte. "Esta infraestrutura, que integra o conjunto histórico do antigo Caminho de Ferro do Monte (século XIX – XX), continua a ser diariamente utilizada por centenas de pessoas e automóveis, sem que ofereça condições adequadas de protecção", indica o partido.

Num comunicado assinado por Liana Reis, o RIR aponta que "os varandins existentes são de altura insuficiente e apresentam uma proteção mínima, não garantindo a segurança necessária a peões".

Por isso, o partido defende "uma inspecção técnica independente e imediata ao estado estrutural da ponte; a substituição dos actuais varandins por sistemas de protecção adequados e conformes às normas actuais de segurança; e a criação de um plano regular de fiscalização preventiva, com relatórios acessíveis à população".

"Não se trata apenas de preservar uma ponte histórica, mas de proteger vidas humanas. A segurança dos residentes, turistas e, sobretudo, das crianças e jovens que diariamente ali passam tem de ser uma prioridade inadiável", termina Liana Reis.

