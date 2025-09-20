Problemas técnicos em vários aeroportos da Europa atrasam e cancelam voos

Vários aeroportos na Europa estão hoje com problemas técnicos que estão a causar atrasos e cancelamento de voos, tendo o aeroporto de Bruxelas avançado que foi atingido por um ataque informático contra um fornecedor de serviços.

Nos aeroportos portugueses, "a operação aeroportuária decorre com normalidade", disse à Lusa fonte oficial da ANA Aeroportos de Portugal, acrescentando que a empresa "está a acompanhar e a monitorizar em permanência a situação ocorrida noutros aeroportos europeus".

O aeroporto londrino de Heathrow, o maior da Europa, anunciou hoje que o seu fornecedor de faturação e embarque está com "um problema técnico" que pode causar demoras nas partidas.

A informação surgiu depois de a autoridade aeroportuária belga ter afirmado que o aeroporto de Bruxelas foi atingido por um ataque informático contra o fornecedor de serviços de "check-in' e embarque, estando a sentir-se impactos na programação das ligações com várias capitais, incluindo Lisboa.

Numa mensagem divulgada através da rede social X, Heathrow disse que a empresa Collins Aerospace, encarregada dos sistemas de embarque para "várias ligações aéreas em múltiplos aeroportos a nível mundial" tem "um problema técnico que pode causar demoras aos passageiros que partem".

"Enquanto, o fornecedor está a trabalhar para resolver o problema rapidamente, recomendamos aos passageiros que consultem o estado do seu voo com a companhia aérea antes de viajarem", acrescentou a mesma fonte.

Da mesma forma, Heathrow pediu aos passageiros para chegarem ao aeroporto com pelo menos três horas de antecedência para voos de longo curso, ou duas horas para voos domésticos no Reino Unido, com o objtivo de "minimizar as interrupções".

A mensagem de Heathrow chegou depois de o aeroporto de Bruxelas anunciar que tinha sido afetado durante a noite por um "ciberataque" contra o fornecedor de serviços de embarque, que também afetou outros nós aéreos como o de Berlim.

A situação implicou que as operações de 'check-in' e embarque tivessem de ser feitas de forma manual. O aeroporto da capital belga sublinhou que o ataque teve um "grande impacto" no calendário de voos.