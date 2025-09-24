Câmara de Lobos recupera guardas de protecção

O Executivo Municipal de Câmara de Lobos visitou, esta manhã, a obra de renovação das guardas de protecção na Rua Padre Pita Ferreira, junto aos apartamentos Coolobos.

As guardas metálicas existentes encontravam-se degradadas, colocando em causa a segurança de peões e automobilistas. A intervenção permitiu a recuperação da base de fixação, executada pelos operacionais da autarquia, e a colocação de uma nova extensão de guarda metálica, num total de 108,8 metros lineares.

O investimento global, proveniente do orçamento municipal, atingiu os 24.973,56 euros.

"A importância destas pequenas obras é sentida no dia-a-dia da população, ao garantirem maior segurança, mobilidade e bem-estar no espaço público. São intervenções de proximidade que têm um impacto direto na qualidade de vida das comunidades locais e traduzem o compromisso do município em responder de forma eficaz às necessidades da população", explica o executivo, através de comunicado.

Esta intervenção insere-se no plano contínuo de manutenção e valorização do espaço público promovido pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, e pelas Juntas de Freguesia do Concelho através dos contratos de execução celebrados com as mesmas, com especial atenção às necessidades mais imediatas das comunidades