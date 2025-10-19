Assaltantes furtaram joias do Museu do Louvre em Paris
Vários assaltantes furtaram joias expostas no Museu do Louvre, em Paris, hoje de manhã, antes de fugirem, disse à Agência France Presse fonte próxima do ocorrido.
O assalto terá ocorrido, segundo as investigações iniciais, entre 09:30 e as 09:40 locais (10:30 e 10:40 de Lisboa).
O valor dos objetivos roubados ainda está a ser contabilizado.
Os assaltantes, cujo número ainda não foi divulgado, terão chegado ao museu de 'scooter' e usado um elevador de carga para entrar na sala da qual furtaram as joias.
Segundo fonte policial, os assaltantes terão usado pequenas motosserras.
O Museu do Louvre foi assaltado hoje de manhã durante a abertura, anunciara a ministra da Cultura na sua conta na rede social X, adiantando que o espaço se encontra fechado por "motivos excecionais".
"Um assalto ocorreu esta manhã na abertura do Museu do Louvre. Não houve feridos. Estou no local, juntamente com a equipa do museu e a polícia. As investigações estão em curso", escreveu Rachida Dati.
Um ou mais assaltantes terão entrado no museu, disse a equipa da ministra à Agência France Presse (AFP) sem fornecer pormenores.
A AFP tentou também contactar o museu, o que não foi possível no momento.