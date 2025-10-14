Museu da Baleia da Madeira lança programa educativo para o ano lectivo 2025/2026

O Museu da Baleia da Madeira divulgou o seu Programa Educativo para o ano lectivo 2025/2026, que inclui um conjunto diversificado de actividades destinadas a diferentes níveis de ensino, desde o pré-escolar até ao secundário.

As actividades, que podem decorrer no próprio museu ou em estabelecimentos de ensino, têm como base o património cultural e natural da região, com especial enfoque na história da caça à baleia na Madeira e na biodiversidade marinha, em particular nos cetáceos que habitam o arquipélago. As propostas estão alinhadas com as orientações curriculares e visam promover o conhecimento sobre o mar e a sustentabilidade dos oceanos.

Entre as iniciativas propostas, destaca-se o projecto BaleiArte, que convida os alunos a interpretar, através da arte, textos literários relacionados com o mar. Este ano, o desafio consiste na criação de uma obra sobre um texto literário dedicado ao meio marinho, com o objectivo de promover uma reflexão sobre a relação entre a literatura e a importância do oceano para a vida na Terra.

As visitas guiadas com atividades didáticas integradas mantêm-se como uma das ofertas principais, permitindo explorar as exposições permanentes do museu com abordagens inovadoras e adaptadas aos diferentes ciclos de ensino.

O programa completo está disponível em https://museudabaleia.org/images/pdf/Programaeducativo2025-2026-compactado.pdf.

Para esclarecimentos adicionais, os interessados podem visitar o site do Museu da Baleia da Madeira, as suas redes sociais ou contactar directamente a instituição.