Sarkozy será encarcerado a 21 de Outubro na prisão de La Santé, em Paris

O antigo presidente francês Nicolas Sarkozy será detido a 21 de outubro na prisão de La Santé, em Paris, disseram hoje fontes próximas do caso.

O antigo chefe de Estado, de 70 anos, foi condenado a cinco anos de prisão, com execução provisória, por conspiração criminosa no chamado "caso líbio", relacionado com o alegado financiamento da campanha da presidências francesas de 2007 pelo regime de Muammar Kadhafi.

A prisão de Sarkozy, marcada para o dia 21, fará dele o primeiro ex-chefe de Estado de um país da União Europeia (UE) a ser efetivamente encarcerado.

O tribunal justificou a medida pela "gravidade excecional dos atos" cometidos e pela necessidade de garantir o cumprimento imediato da pena, apesar do recurso interposto pela defesa.

Fontes judiciais citadas pela agência de notícias France-Presse indicam que Sarkozy será colocado numa ala para pessoas vulneráveis, da prisão de La Santé, em Paris, por motivos de segurança.