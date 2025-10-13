Nacional é o 10.º clube da I Liga com mais despesas salariais

O último relatório elaborado pela Sportingpedia, que analisa os gastos salariais nas principais ligas de futebol da Europa para a temporada 2025/26, coloca o Clube Desportivo Nacional da Madeira na 10.ª posição a nível da I Liga portuguesa, com 6.435.000 euros previstos com custos com o plantel nesta época.

"Os dados oferecem uma visão reveladora da estrutura salarial da Liga Portugal e da sua posição no contexto europeu mais amplo", incluindo as 7 principais ligas - Premier League (Inglaterra), La Liga (Espanha), Bundesliga (Alemanha), Serie A (Itália), Ligue 1 (França), I Liga (Portugal) e Eredivisie (Países Baixos).

No caso nacional, "o Benfica continua a ser o clube que mais gasta na liga, com uma massa salarial anual de 42,5 milhões de euros – quase 20% do total da divisão", enquanto "Sporting e Porto são os únicos clubes a ultrapassar os 30 milhões de euros em salários da equipa principal".

Isto em "nítido contraste, dez clubes operam com menos de 7 milhões de euros por ano", e o Alverca, "o que menos gasta, gasta apenas 3,37 milhões de euros", refere a Sportingpedia. "O abismo entre o Benfica e os que menos pagam na liga é superior a 12 vezes", acrescenta.

Mais interessante é que "nenhum clube português chega perto do orçamento salarial do Brentford, o clube que menos gasta na Premier League, que ainda paga mais do que qualquer equipa em Portugal", no caso mais de 60 milhões de euros.

Refira-se que elencando os gastos das equipas de primeira divisão das 7 ligas, o CD Nacional gasta mais do que 2 equipas da Ligue 1 (Metz e Le Havre) e mais do que 6 equipas da Eredivisie (Heracles, Groningen, Excelsior, Go Ahead Eagles, Volendam e Telstar), estas últimas duas da I divisão holandesa, as que ocupam as duas últimas posições.