Centenas de norte-americanos juntam-se em Espanha em protesto contra Donald Trump

Centenas de norte-americanos juntaram-se ontem em várias cidades espanholas para protestar contra o Presidente dos Estados Unidos, considerando-o "um tirano" que está a abusar da Constituição.

Segundo a agência de notícias espanhola EFE e outros 'media' espanhóis, estiveram 300 manifestantes em Madrid, 200 em Málaga (onde foi feita a primeira convocatória do protesto), 200 em Barcelona e uma centena em Sevilha.

Em vários discursos, cartazes, faixas e panfletos, os participantes apelaram ao voto, também a partir do estrangeiro, nas eleições de 04 de novembro em vários estados norte-americanos para preservar a democracia norte-americana.

Nos protestos, os manifestantes contestaram as políticas de Trump em questões como a imigração, os direitos das pessoas LGTBI, especialmente as transexuais, ou o serviço de saúde.

A mobilização foi convocada pela organização oficial do Partido Democrata no estrangeiro, Democrats Abroad (DA), associando-se a outros protestos noutras capitais europeias, que estão ligadas ao movimento contra Donald Trump 'No Kings Day', que se celebra hoje nos Estados Unidos.

Em Lisboa, mais de uma centena de norte-americanos residentes em Portugal estiveram concentrados na Praça do Comércio, em Lisboa, para protestarem contra a política de Trump, mostrando ao mundo que os EUA "não têm reis".

Empunhando cartazes onde se lê "Fight ignorants Not immigrants" (Combate ignorantes, não imigrantes, numa tradução livre), os cidadãos norte-americanos residentes em Portugal concentraram-se frente à estátua equestre de D. José I, de forma pacífica.