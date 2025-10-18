Echoo reuniu centenas no Chão das Feiteiras e celebrou a Natureza de forma sustentável

O Echoo voltou a reunir centenas de pessoas no Chão das Feiteiras, nos passados dias 11 e 12 de Outubro. Uma iniciativa integrada no programa oficial do Festival da Natureza da Madeira, sob a alçada da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura.

De acordo com a organização, a 2.ª edição do evento "consolidou-se como um espaço de convivência e consciência, onde famílias, amigos, artistas, chefs e pensadores se juntaram para redescobrir o prazer das coisas simples".

Segundo nota à imprensa, revela que o programa combinou Echoo Talks, workshops criativos, actividades para crianças, concertos, gastronomia sustentável, dança, arte, cinema ao ar livre e uma emocionante sessão de observação de estrelas. A iniciativa agradou a todos os envolvidos.

O ambiente que se viveu nesses dois dias foi o de uma comunidade que ali estava para confraternizar e celebrar a Natureza, com o propósito comum de a valorizar e respeitar". Patrícia Martins, Madeira Healing Forests

O Echoo floresce como um encontro autêntico entre pessoas e Natureza, elevando a Madeira a um destino de consciência e beleza". Fabíola Pereira, Grupo PortoBay

Da nossa parte estamos muito gratos por ter participado no Echoo, foi uma experiência fantástica! Trouxemos muitos bons momentos, parcerias e as vendas também foram boas. Adorámos o ambiente relaxado, compreensivo e de interajuda. Se resumisse numa frase… Um festival que ressoa com a nossa essência, que faz echoo para um futuro mais sustentável". Elena Garcia Sierra, Fundadora da Khôra Cosmetics

A organização diz que o crescimento do evento reflecte "uma vontade colectiva de viver o turismo e a cultura de forma mais consciente.

“O Echoo nasceu para inspirar práticas sustentáveis e criar momentos de ligação genuína com a natureza. Esta edição mostrou que a Madeira está cada vez mais unida em torno de um turismo humano, criativo e atento ao território", salientou.

Afirma ainda que "mesmo num espírito de simplicidade, o Echoo manteve um conjunto de boas práticas que reflectem a sua filosofia ambiental". Revela também que "foram entregues cerca de 800 canecas reutilizáveis, evitando o uso de copos descartáveis, e disponibilizado transporte colectivo com inscrição via Eventbrite, incentivando deslocações partilhadas".

Por fim, refere que "a utilização de sanitários secos e a gestão de resíduos orgânicos contribuíram para reduzir o impacto ambiental do evento, que continua a crescer de forma coerente, responsável e autêntica".