Mulheres dizem que igualdade de género na tecnologia piorou

Mais de metade das mulheres acreditam que a igualdade de género na indústria da tecnologia piorou no último ano, mas 75% creem que a inteligência artificial (IA) pode promover a inclusão, segundo um estudo da Web Summit.

De acordo com o relatório sobre o estado do género na tecnologia ['State of Gender in Tech Report'], cerca de 60% das mulheres afirmam que a situação piorou ao longo do último ano, um aumento em relação aos 48% registados em 2024.

Mais de 77% dos inquiridos utilizam diariamente a IA para poupar tempo e trabalhar de "forma mais inteligente", sendo que a atitude mais favorável em relação à IA vem das pessoas com idades entre 18 e 24 anos.

Cerca de 56% das pessoas inquiridas afirmaram que as recentes mudanças geopolíticas estão a ter um impacto negativo na igualdade de género na tecnologia, em comparação com apenas 16% que viram um efeito positivo.

Apenas 39% dos inquiridos concordaram que a indústria tecnológica está a tomar medidas adequadas para combater a desigualdade de género --- uma descida em relação aos 44% registados em 2024.

Quase metade dos inquiridos (49%) revela ter sofrido sexismo ou preconceito nos últimos 12 meses, número inferior aos 51% registados em 2024 e aos 54% em 2023.

Em relação a quotas, cerca de 53,1% dos inquiridos acreditam que são oferecidas posições liderança a mulheres para cumprir metas.

O inquérito foi feito com base nas respostas de uma amostra de 671 inquiridos.