Mais de uma centena de polícias protestam em Lisboa para exigir melhores salários
Mais de uma centena de polícias protestam hoje em Lisboa para exigir salários mais altos, revisão dos suplementos e o fim das restrições à entrada na pré-aposentação, pedindo para que "não continuem a ser discriminados negativamente".
O protesto é organizado pelo Sindicato dos Profissionais da Polícia (SPP), o segundo maior sindicato da PSP, mas vai contar com outras estruturas sindicais da polícia, designadamente o Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol), o Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP), a Associação Sindical Autónoma de Polícia (Asapol) e o Sindicato de Polícia Pela Ordem e Liberdade (SPPOL), os dois últimos sem direito a negociação com o Governo por falta de representatividade.
Os polícias estão concentrados em frente à direção nacional da PSP, seguindo a partir das 18:00 para o Ministério da Administração Interna (MAI), onde vão entregar um caderno reivindicativo.
No MAI vão juntar-se aos policias elementos da Associação Nacional dos Oficiais da Guarda (ANOG), que pela primeira vez participa num protesto.
Gilberto Alves, presidente adjunto do SPP, disse à Lusa que o protesto tem "três pontos fundamentais", designadamente o ordenado base, os suplementos, que não são revistos desde 2010, e pré-aposentação.
"O Governo está a travar a saída dos policias para a pré-aposentação", afirmou Gilberto Alves, lamentando que estes temas não estejam incluídos no Orçamento do Estado para 2026 e que a ministra ainda "não tenha falado sobre este problema".
Tiago Fernandes, vice-presidente do Sinapol, disse à Lusa que o sindicato está presente neste protesto por ser altura "de sair à rua para instar o Governo a iniciar negociações e não conversações".
Para o dirigente do Sinapol, o Governo já devia ter entregado um documento aos sindicatos com uma proposta sobre o que pretende para a polícia.