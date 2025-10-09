Mais de uma centena de crianças voltam a ser institucionalizadas
Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais e revista que hoje, 9 de Outubro de 2025, se publicam nas bancas.
Na revista Visão:
- "Angola 1975. A grande fuga dos portugueses"
- "Autárquicas. A campanha do Tik Tok. As contas para os discursos de vitória. Os dinossauros do poder local"
- "Quem é o Berlusconi que pode comprar a SIC"
- "Rabo de Peixe. O regresso do fenómeno"
No Jornal de Notícias:
- "Imobiliário garante metade da receita fiscal das câmaras"
- "Utentes esperam nove meses por consultas para deixar de fumar"
- "Sondagem Pitagórica para JN/TSF e TVI/CNN. Mobilidade e combate à corrupção no topo das prioridades dos portugueses"
- "Negócios. Fortuna de Ronaldo ultrapassa os mil milhões"
- "Ol. De Azeméis. Moradores lutam para afastar ETAR das habitações em Pindelo"
- "Burlas. Esquema em pirâmide com criptomoedas"
- "Polémica. Inquérito à Spinumviva entra na campanha"
- "Festival. O mundo refletido pelas marionetas"
No Correio da Manhã:
- "OE é apresentado hoje. Gasolina e gasóleo pagam mais 500 milhões de impostos"
- "Suspeitas sobre Spinumviva. Investigação quer saber quem pagou férias no Brasil"
- "Estado fica com 77 milhões de euros em certificados de aforro"
- "Tragédia em Lisboa. Trabalhadores alertaram para problemas no Elevador da Glória"
- "Assédio aos McCann. 'Maddie polaca' persegue família"
- "Benfica. Pavlidis arrisca castigo"
- "Três grandes. Presidentes em polémica no futebol"
- "Primeira vez. Mulher piloto chega a general na Força Aérea"
- "Em novembro. Corrida de professores à reforma bate recorde"
No Diário de Notícias:
- "Entrevista DN Alexandra Leitão. 'O nosso programa é equilibrado. Moedas fala em extremismo para evitar que se discutam os problemas de Lisboa'"
- "Investimento em hotelaria ascende aos 650 milhões de euros em 2025"
- "Autárquicas. Reportagem em Gaia. Habitação e mobilidade dominam campanha e duelo entre PSD e PS"
- "França. PM demissiomário aconselha Macron a não dissolver a Assembleia"
- "Estados Unidos. Trump quer prisão de líderes democratas com tropas às portas de Chicago"
- "Desporto. Do artilheiro do AZ ao guardião que travou Bruno Fernandes. O que vale esta Irlanda?"
No Público:
- "Mais de 100 crianças confiadas a famílias voltam para as instituições todos os anos"
- "Militares em Chicago. Trump pede prisão de líderes eleitos, que denunciam autoritarismo total"
- "Orçamento. Governo está mais limitado na tomada de novas medidas"
- "Spinumviva. MP aguarda que Montenegro e clientes enviem documentos"
- "Entrevista [a Rogério Colaço, presidente do Instituto Superior Técnico]. 'Desistência dos cursos por falta de condições é um crime social'"
- "Química. Nobel premeia criação de materiais com cavidades"
- "Prémio Camões. Ana Paula Tavares e o resgate da dignidade da poesia"
- "Habitação. Medidas para travar subida da Euribor beneficiaram os devedores mais escolarizados"
- "Autárquicas. Onze dos 19 vereadores eleitos pelo Chega em 2021 deixaram o partido ou o cargo"
No Negócios:
- "Investidores pedem ao Governo que tire conta-poupança do papel"
- "Medidas fiscais do OE 2024 derrapam mais de mil milhões"
- "Agravar IMT para estrangeiros arrisca violar as regras da UE"
- "Luís Rodrigues, CEO da TAP. Será 'muito difícil' a TAP continuar a voar sozinha"
- "Fidelidade vai entrar no negócio da intermediação de crédito"
- "45 mil milhões de dólares. Receita gerada pelas estreias na bolsa de empresas cripto"
No O Jornal Económico:
- "Metalomecânica considera terríveis as tarifas para o aço"
- "Hoje é dia de Orçamento do Estado"
- "Lecornu promete sair com PM escolhido e dissolução mais longe"
- "Estado. Marcelo quer reforma com acordo muito abrangente"
- "Ouro mantém escalada e passa 4.000 dólares pela primeira vez"
- "Investimento americano dispara 82% no quadrimestre"
- "Procura por talento qualificado supera oferta em setores estratégicos"
No Record:
- "Guerra aberta. Rui Costa e Varandas contra-atacam com respostas duras a Villas-Boas"
- "Líder portista vai manter atitude"
- "Football Summit. Presidente da UEFA elogia. 'Nuno Mendes é o melhor da atualidade"
- "Martínez chama génio a Ronaldo e revela ambição. 'Portugueses merecem o Mundial'"
- "Benfica. Mourinho feliz. 'O Benfica não pára de me surpreender'"
- "Sporting. Debast na mira do Liverpool"
- "FC Porto. Kiwior traça meta. 'Queremos reconquistar o título'"
No O Jogo:
- "'Se fechasse os olhos saberia onde ele está'. Kiwior diz-se sensibilizado com o esforço portista e fala da ligação com Bednarek"
- "Benfica. 'Não vou estagiar para o Benfica'. Noronha Lopes apresentou programa eleitoral com Rui Costa em ponto de mira"
- "Águias e leões atiram-se a André Vilas-Boas"
- "Sporting. O amor leonino, os 15 minutos a marcar e o golo 100. Amigo Filipe Marques recorda Pedro Gonçalves após a renovação"
- "Gil Vicente. 'Pablo quer jogar por Portugal'. Pena aplaude instinto matador do filho em Barcelos"
- "Seleção. Roberto Martínez sem rival"
- "Ronaldo. 'Dizem-me que está na hora de parar, mas não penso assim'"
E no A Bola:
- "Grandes queixinhas. Todos contra todos... também fora do relvado"
- "FC Porto 'partiu a louça' anteontem e anunciou queixa contra Pavlidis"
- "Sporting avança com participação disciplinar contra Villas-Boas"
- "Benfica respondeu com vídeo de lances do clássico"
- "Seleção. Todos aptos para receber a Irlanda no sábado"
- "Football Summit. 'Nuno Mendes talvez seja o melhor da atualidade'. Elogio de Aleksander Ceferin, presidente da UEFA"
- "Eleições 2025. 'Benfiquistas não querem saber do passado'. Noronha Lopes apresentou programa eleitoral"
- "A Bola ao Centro. Caboverdianos vibraram mas ainda não festejaram"