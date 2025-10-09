Mais de uma centena de crianças voltam a ser institucionalizadas

Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais e revista que hoje, 9 de Outubro de 2025, se publicam nas bancas.

Na revista Visão:

- "Angola 1975. A grande fuga dos portugueses"

- "Autárquicas. A campanha do Tik Tok. As contas para os discursos de vitória. Os dinossauros do poder local"

- "Quem é o Berlusconi que pode comprar a SIC"

- "Rabo de Peixe. O regresso do fenómeno"

No Jornal de Notícias:

- "Imobiliário garante metade da receita fiscal das câmaras"

- "Utentes esperam nove meses por consultas para deixar de fumar"

- "Sondagem Pitagórica para JN/TSF e TVI/CNN. Mobilidade e combate à corrupção no topo das prioridades dos portugueses"

- "Negócios. Fortuna de Ronaldo ultrapassa os mil milhões"

- "Ol. De Azeméis. Moradores lutam para afastar ETAR das habitações em Pindelo"

- "Burlas. Esquema em pirâmide com criptomoedas"

- "Polémica. Inquérito à Spinumviva entra na campanha"

- "Festival. O mundo refletido pelas marionetas"

No Correio da Manhã:

- "OE é apresentado hoje. Gasolina e gasóleo pagam mais 500 milhões de impostos"

- "Suspeitas sobre Spinumviva. Investigação quer saber quem pagou férias no Brasil"

- "Estado fica com 77 milhões de euros em certificados de aforro"

- "Tragédia em Lisboa. Trabalhadores alertaram para problemas no Elevador da Glória"

- "Assédio aos McCann. 'Maddie polaca' persegue família"

- "Benfica. Pavlidis arrisca castigo"

- "Três grandes. Presidentes em polémica no futebol"

- "Primeira vez. Mulher piloto chega a general na Força Aérea"

- "Em novembro. Corrida de professores à reforma bate recorde"

No Diário de Notícias:

- "Entrevista DN Alexandra Leitão. 'O nosso programa é equilibrado. Moedas fala em extremismo para evitar que se discutam os problemas de Lisboa'"

- "Investimento em hotelaria ascende aos 650 milhões de euros em 2025"

- "Autárquicas. Reportagem em Gaia. Habitação e mobilidade dominam campanha e duelo entre PSD e PS"

- "França. PM demissiomário aconselha Macron a não dissolver a Assembleia"

- "Estados Unidos. Trump quer prisão de líderes democratas com tropas às portas de Chicago"

- "Desporto. Do artilheiro do AZ ao guardião que travou Bruno Fernandes. O que vale esta Irlanda?"

No Público:

- "Mais de 100 crianças confiadas a famílias voltam para as instituições todos os anos"

- "Militares em Chicago. Trump pede prisão de líderes eleitos, que denunciam autoritarismo total"

- "Orçamento. Governo está mais limitado na tomada de novas medidas"

- "Spinumviva. MP aguarda que Montenegro e clientes enviem documentos"

- "Entrevista [a Rogério Colaço, presidente do Instituto Superior Técnico]. 'Desistência dos cursos por falta de condições é um crime social'"

- "Química. Nobel premeia criação de materiais com cavidades"

- "Prémio Camões. Ana Paula Tavares e o resgate da dignidade da poesia"

- "Habitação. Medidas para travar subida da Euribor beneficiaram os devedores mais escolarizados"

- "Autárquicas. Onze dos 19 vereadores eleitos pelo Chega em 2021 deixaram o partido ou o cargo"

No Negócios:

- "Investidores pedem ao Governo que tire conta-poupança do papel"

- "Medidas fiscais do OE 2024 derrapam mais de mil milhões"

- "Agravar IMT para estrangeiros arrisca violar as regras da UE"

- "Luís Rodrigues, CEO da TAP. Será 'muito difícil' a TAP continuar a voar sozinha"

- "Fidelidade vai entrar no negócio da intermediação de crédito"

- "45 mil milhões de dólares. Receita gerada pelas estreias na bolsa de empresas cripto"

No O Jornal Económico:

- "Metalomecânica considera terríveis as tarifas para o aço"

- "Hoje é dia de Orçamento do Estado"

- "Lecornu promete sair com PM escolhido e dissolução mais longe"

- "Estado. Marcelo quer reforma com acordo muito abrangente"

- "Ouro mantém escalada e passa 4.000 dólares pela primeira vez"

- "Investimento americano dispara 82% no quadrimestre"

- "Procura por talento qualificado supera oferta em setores estratégicos"

No Record:

- "Guerra aberta. Rui Costa e Varandas contra-atacam com respostas duras a Villas-Boas"

- "Líder portista vai manter atitude"

- "Football Summit. Presidente da UEFA elogia. 'Nuno Mendes é o melhor da atualidade"

- "Martínez chama génio a Ronaldo e revela ambição. 'Portugueses merecem o Mundial'"

- "Benfica. Mourinho feliz. 'O Benfica não pára de me surpreender'"

- "Sporting. Debast na mira do Liverpool"

- "FC Porto. Kiwior traça meta. 'Queremos reconquistar o título'"

No O Jogo:

- "'Se fechasse os olhos saberia onde ele está'. Kiwior diz-se sensibilizado com o esforço portista e fala da ligação com Bednarek"

- "Benfica. 'Não vou estagiar para o Benfica'. Noronha Lopes apresentou programa eleitoral com Rui Costa em ponto de mira"

- "Águias e leões atiram-se a André Vilas-Boas"

- "Sporting. O amor leonino, os 15 minutos a marcar e o golo 100. Amigo Filipe Marques recorda Pedro Gonçalves após a renovação"

- "Gil Vicente. 'Pablo quer jogar por Portugal'. Pena aplaude instinto matador do filho em Barcelos"

- "Seleção. Roberto Martínez sem rival"

- "Ronaldo. 'Dizem-me que está na hora de parar, mas não penso assim'"

E no A Bola:

- "Grandes queixinhas. Todos contra todos... também fora do relvado"

- "FC Porto 'partiu a louça' anteontem e anunciou queixa contra Pavlidis"

- "Sporting avança com participação disciplinar contra Villas-Boas"

- "Benfica respondeu com vídeo de lances do clássico"

- "Seleção. Todos aptos para receber a Irlanda no sábado"

- "Football Summit. 'Nuno Mendes talvez seja o melhor da atualidade'. Elogio de Aleksander Ceferin, presidente da UEFA"

- "Eleições 2025. 'Benfiquistas não querem saber do passado'. Noronha Lopes apresentou programa eleitoral"

- "A Bola ao Centro. Caboverdianos vibraram mas ainda não festejaram"