Criança com suspeita de fractura após queda na via pública

Uma criança de 9 anos sofreu, ontem à tarde, uma queda na via pública, mais concretamente na Rua do Ribeirinho de Baixo, no Funchal, acabando por ficar ferida.

O menino foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que receberam o alerta pelas 17h58.

Com uma suspeita de fractura em uma das pernas, foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.