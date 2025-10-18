 DNOTICIAS.PT
Criança com suspeita de fractura após queda na via pública

Uma criança de 9 anos sofreu, ontem à tarde, uma queda na via pública, mais concretamente na Rua do Ribeirinho de Baixo, no Funchal, acabando por ficar ferida. 

O menino foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que receberam o alerta pelas 17h58. 

Com uma suspeita de fractura em uma das pernas, foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

