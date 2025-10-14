Mulher com suspeita de fractura no braço após queda na via pública
Pelas 9 horas desta terça-feira, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se até à Rua Marquês do Funchal para socorrer uma mulher que caiu na via pública.
A vítima, na faixa etária dos 80 anos, apresentava uma suspeita de fratura em um dos braços.
Após primeiros socorros foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
