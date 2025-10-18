Paulo Macedo repete triunfo nos 15 km do Ecotrail Funchal Madeira

A prova dos 15 quilómetros, mais curta e também a mais concorrida do Ecotrail Funchal Madeira 2025, contou com 183 atletas à partida do Pico dos Barcelos.

Paulo Macedo voltou a destacar-se, repetindo o triunfo alcançado em 2024, ao completar o percurso em 1 hora, 2 minutos e 47 segundos. O segundo lugar foi ocupado por Rafael Pacheco, que cortou a meta 3 minutos e 47 segundos depois do vencedor, enquanto Joana Soares se destacou entre as mulheres, vencendo a classificação feminina e terminando terceira à geral, menos de 9 minutos depois de Macedo.

Na edição anterior, os vencedores desta distância tinham sido Paulo Macedo (1h06m24s) e Bárbara Correia (1h23m45s).

(Notícia em actualização)