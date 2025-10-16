Smart Islands Hub, UMa, Arditi e Cecolab apresentam workshop sobre economia circular

O Smart Islands Hub (SIH), em parceria com a Universidade da Madeira, a ARDITI e o Cecolab, organiza o workshop 'Economia Circular: Circular Connect e Análise do Ciclo de Vida da Cadeia de Valor', que terá lugar no dia 6 de novembro, entre as 09h00 e as 18h00, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

De acordo com o comunicado de imprensa, esta iniciativa visa apoiar empresas e organizações na identificação de oportunidades de melhoria ambiental e eficiência, incentivando a transição para modelos de economia circular e sustentável.

Para preparar a sessão, os inscritos terão a possibilidade de preencher um questionário para avaliar a circularidade do seu negócio e agendar uma reunião personalizada de Análise do Ciclo de Vida (LCA) da cadeia de valor da sua organização. Estas etapas de preparação permitem uma abordagem prática e personalizada à sustentabilidade corporativa, promovendo a adoção de estratégias circulares mais eficazes e garantindo uma experiência formativa mais direcionada e relevante.

Durante o workshop, será apresentada a plataforma Circular Connect (CC), que possibilita avaliar o nível de circularidade das organizações, identificar pontos críticos na cadeia de valor e obter recomendações personalizadas para a otimização de processos. O programa inclui ainda momentos de discussão com especialistas e partilha de experiências entre profissionais de diferentes sectores.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia devido ao número limitado de vagas. As inscrições devem ser feitas através do link: https://bit.ly/SIH-EC-2025.

O evento é dirigido a profissionais e gestores de empresas, entidades públicas, associações e outras organizações interessadas em melhorar o desempenho ambiental da sua atividade e implementar práticas de economia circular.

Este workshop integra as iniciativas do Smart Islands Hub (SIH), um consórcio apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que promove a digitalização e sustentabilidade das PME na Região Autónoma da Madeira.