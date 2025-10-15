Funchal promove 11.ª Winter Market

O emblemático Mercado dos Lavradores irá receber, entre os dias 20 e 25 de Outubro, mais uma edição, a 11.ª, do Winter Market. Organizado pela Câmara Municipal do Funchal, esta é mais uma iniciativa que a autarquia "tem vindo a implementar, de forma sistemática e regular", numa "dinâmica de eventos e iniciativas que têm contribuído significativamente para a revitalização dos Mercados Municipais", refere.

Deste modo, "e dando continuidade às medidas de apoio à sua dinamização, o Winter Market visa dar visibilidade ao trabalho de pequenos empreendedores locais, divulgar novas marcas e conceitos inovadores, e reforçar a atratividade de um espaço icónico e central da cidade", justifica. "O Município reforça, assim, o seu compromisso social e económico, promovendo a economia local, apoiando o comércio de proximidade e incentivando a presença de visitantes e potenciais clientes, tanto nas iniciativas realizadas como nos restantes estabelecimentos comerciais dos mercados".

Esta 11.ª edição "terá a duração de seis dias e decorrerá no 3.º piso do Mercado dos Lavradores, no espaço destinado a Feiras e Eventos, com horário entre as 09h00 e as 18h00. No último dia, 25 de Outubro, o encerramento ocorrerá às 14h00", refere.

O evento contará com a participação de 19 marcas, a saber: Agulha Mágica; AM Studio; As Marias; Atelier Gatafunhos; Barro Cru; By a Fairy; Cláudia Henriques; Coisas Minhas; D’arte Luz; Disto Artesanato; Eeye.see; Estimei Loja e Atelier; Karla Vieira Atelier; Lina Sousa Atelier; Luna BCN; Mi.sa; Natureza Viva; Patrícia Pinto; Terycreations.

"Grande parte destas marcas recorre a técnicas artesanais e tradicionais, demonstrando também uma clara preocupação com a sustentabilidade, através da reutilização e transformação de materiais", salienta a CMF que, acrescenta, que "fruto das políticas de dinamização promovidas pelo atual executivo municipal, bem como dos investimentos estruturais realizados, os Mercados Municipais mantêm-se espaços vivos, dinâmicos e de referência no quotidiano dos funchalenses e visitantes.