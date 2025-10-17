Conduza com precaução pela chuva e nevoeiro

A previsão aponta para dia com muita chuva, pelo menos até às 13 horas estará aviso amarelo, pelo que se vai sair de casa para conduzir, saiba que hoje é um dia para ter muitas cautelas. É a primeira grande chuva pós-verão e nas estradas pode encontrar surpresas.

Para já, trânsito muito mais lento em toda a Via Rápida, pois chove em toda a ilha, sendo obrigatório um comportamento mais cauteloso de todos os condutores.

Os congestionamentos já se fazem sentir desde a subida do Caniço até ao nó de Pestana Júnior, no sentido Machico - Ribeira Brava, mas também no sentido oposto, sobretudo a partir do nó de Câmara de Lobos.