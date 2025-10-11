Portugal tenta ficar mais perto do apuramento para o Mundial na recepção à Irlanda

A seleção portuguesa tenta hoje ficar mais perto do apuramento para o Mundial2026 de futebol e continuar vitoriosa na terceira jornada do Grupo F, na receção à Irlanda, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Portugal recebe os irlandeses pela quarta vez em jogos oficiais (duas vitórias e um empate) e novo triunfo no agrupamento, depois da goleada na Arménia (5-0) e do sucesso alcançado na Hungria (3-2), deixa a equipa de Roberto Martínez a um passo do próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no próximo ano nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção nacional pode mesmo fazer já a festa do nono apuramento, sétimo seguido, na terça-feira, também em Alvalade, mas para isso tem de bater a Irlanda e a Hungria e esperar que a Arménia não consiga qualquer vitória, tanto hoje em Bupadeste como dentro de três dias em Dublin.

Tudo aponta para novo triunfo luso no Grupo F, embora a Irlanda tenha um historial de complicar a vida a Portugal - a prova disso aconteceu no apuramento para o Mundial2022, no Estádio Algarve, em que foi preciso um 'milagre' nos últimos minutos, com Cristiano Ronaldo a assinar um 'bis' e a assegurar um triunfo já quase impossível por 2-1.

João Félix falhou o treino de sexta-feira de Portugal, por causa de problemas físicos, e está em dúvida para o encontro em Alvalade.

A Irlanda, agora liderada pelo islandês Heimir Hallgrimsson, aparece em Lisboa longe do poderio que chegou a ter noutros tempos, levando já mais de 20 anos sem chegar a um Campeonato do Mundo - o último foi em 2002, na Coreia do Sul e Japão - e quase uma década sem estar na fase final de uma grande competição, desde o Euro2016.

O Portugal-Irlanda está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do eslovaco Ivan Kruzliak.

A seleção lusa lidera o Grupo F com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos na primeira ronda.