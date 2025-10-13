Dia Mundial da Trombose: conheça os factores de risco

Assinala-se, hoje, o Dia Mundial da Trombose. Este dia, criado em 2014 pela Sociedade Internacional de Trombose e Hemostase, visa aumentar a consciencialização global sobre a trombose, bem como as suas causas, factores de risco, sinais e sintomas, prevenção e tratamento.

A trombose é a causa de mortalidade de 1 a cada 4 pessoas no mundo, por complicações da doença e, por vezes, o seu desenvolvimento é silencioso. Os membros inferiores são os locais mais comuns de trombose.

O que é uma trombose?

A trombose é uma condição em que ocorre a formação de um coágulo de sangue (trombo) dentro de um vaso sanguíneo, seja uma veia ou uma artéria, que dificulta ou bloqueia a passagem normal do sangue.

Dependendo da área onde este trombo se forma e do que causa, há diferentes tipos e níveis de gravidade.

A trombose venosa profunda ocorre, geralmente, nas veias profundas dos membros inferiores, como na panturrilha ou na coxa. É o tipo mais comum e preocupante porque o coágulo pode deslocar-se até aos pulmões, o que causa uma embolia pulmonar. Nesta situação, trata-se de uma emergência médica que pode causar morte súbita.

Os sintomas mais comuns são inchaço, dor, calor e vermelhidão na área da perna afectada.

Já a trombose arterial acontece nas artérias que levam o sangue do coração para o corpo e pode causar enfarte, caso ocorra nas artérias coronárias, ou um AVC, se ocorrer nas artérias cerebrais.

Os sintomas variam conforme o órgão afectado, mas geralmente são acompanhados de dor intensa, falta de oxigenação e perda de função.

Quais são os factores de risco?

Imobilidade provocada por internamentos hospitalares prolongados;

Dificuldade de movimentação durante viagens longas;

Uso de anticoncepcionais hormonais;

Varizes;

Obesidade;

Tabagismo;

Excesso de consumo de álcool;

Histórico familiar de trombose.

Existem tratamentos?

Os anticoagulantes reduzem a viscosidade do sangue e dissolvem o coágulo, com o objectivo de diminuir o risco, evitar a ocorrência de novos episódios e o aparecimento de sequelas. Não “dissolvem” o trombo directamente, mas o corpo costuma absorvê-lo naturalmente com o tempo. É importante salientar que estes medicamentos apenas devem ser usados mediante prescrição médica.

Adopte um estilo de vida saudável

Pratique exercício físico regularmente;

Não fume. Os componentes do cigarro lesam as veias e as artérias;

Restrinja o consumo de bebidas alcóolicas;

Mantenha-se hidratado;

Monitorize o uso de anticoncepcionais;

Não se automedique.

O Dia Mundial da Trombose reforça que a prevenção e informação são as maiores aliadas.