Dia Mundial da Trombose: conheça os factores de risco

Assinala-se, hoje, o Dia Mundial da Trombose. Este dia, criado em 2014 pela Sociedade Internacional de Trombose e Hemostase, visa aumentar a consciencialização global sobre a trombose, bem como as suas causas, factores de risco, sinais e sintomas, prevenção e tratamento.
A trombose é a causa de mortalidade de 1 a cada 4 pessoas no mundo, por complicações da doença e, por vezes, o seu desenvolvimento é silencioso. Os membros inferiores são os locais mais comuns de trombose.
O que é uma trombose?
A trombose é uma condição em que ocorre a formação de um coágulo de sangue (trombo) dentro de um vaso sanguíneo, seja uma veia ou uma artéria, que dificulta ou bloqueia a passagem normal do sangue.
Dependendo da área onde este trombo se forma e do que causa, há diferentes tipos e níveis de gravidade.
A trombose venosa profunda ocorre, geralmente, nas veias profundas dos membros inferiores, como na panturrilha ou na coxa. É o tipo mais comum e preocupante porque o coágulo pode deslocar-se até aos pulmões, o que causa uma embolia pulmonar. Nesta situação, trata-se de uma emergência médica que pode causar morte súbita.
Os sintomas mais comuns são inchaço, dor, calor e vermelhidão na área da perna afectada.
Já a trombose arterial acontece nas artérias que levam o sangue do coração para o corpo e pode causar enfarte, caso ocorra nas artérias coronárias, ou um AVC, se ocorrer nas artérias cerebrais.
Os sintomas variam conforme o órgão afectado, mas geralmente são acompanhados de dor intensa, falta de oxigenação e perda de função.
Quais são os factores de risco?
- Imobilidade provocada por internamentos hospitalares prolongados;
- Dificuldade de movimentação durante viagens longas;
- Uso de anticoncepcionais hormonais;
- Varizes;
- Obesidade;
- Tabagismo;
- Excesso de consumo de álcool;
- Histórico familiar de trombose.
Existem tratamentos?
Os anticoagulantes reduzem a viscosidade do sangue e dissolvem o coágulo, com o objectivo de diminuir o risco, evitar a ocorrência de novos episódios e o aparecimento de sequelas. Não “dissolvem” o trombo directamente, mas o corpo costuma absorvê-lo naturalmente com o tempo. É importante salientar que estes medicamentos apenas devem ser usados mediante prescrição médica.
Adopte um estilo de vida saudável
- Pratique exercício físico regularmente;
- Não fume. Os componentes do cigarro lesam as veias e as artérias;
- Restrinja o consumo de bebidas alcóolicas;
- Mantenha-se hidratado;
- Monitorize o uso de anticoncepcionais;
- Não se automedique.
O Dia Mundial da Trombose reforça que a prevenção e informação são as maiores aliadas.