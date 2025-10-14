Portugal empata e adia qualificação para o Mundial

Portugal empatou 2-2 com a Hungria, na quarta jornada do Grupo F de qualificação europeia, e adiou a possibilidade de se apurar já hoje para a fase final do Mundial de futebol de 2026.

Um golo Dominik Szoboszlai, aos 90+1 minutos, empatou a partida a dois golos e 'silenciou' o Estádio José Alvalade, em Lisboa, que se preparava para festejar a nona presença portuguesa, sétima consecutiva, em fases finais.

A seleção lusa esteve muito perto de garantir o apuramento, depois de Cristiano Ronaldo marcar, aos 22 e 45+3 minutos, tornando-se no melhor marcador de sempre das fases de qualificação para Mundiais, 'anulando' o tento inaugural dos húngaros, marcado por Attila Szalai, aos oito minutos

Portugal, que na próxima jornada visita a República da Irlanda, lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais cinco do que a adversária de hoje, que é segunda.