Ronaldo recebe Globo Prestígio em cerimónia que distinguiu selecções vencedoras

O internacional português Cristiano Ronaldo recebeu hoje o Globo Prestígio em cerimónia de entrega de galardões da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que distinguiu, entre outros, as seleções nacionais que conquistaram troféus durante o ano.

"Não vejo este troféu como o fim de uma carreira, mas sim a continuação do que fiz, com esforço, dedicação e disciplina. Se pudesse, agora só jogava futebol pela seleção e não jogava por mais nenhum clube. É o auge de um jogador de futebol e é por isso que ainda estou aqui. Acho que ainda continuo a aportar muita coisa à seleção e ao futebol em si. Aprendo todos os dias com esta gente mais nova, é um privilégio", salientou Cristiano Ronaldo, durante o seu discurso de agradecimento.

O 'astro' português, eleito melhor do mundo por cinco ocasiões (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017), apontou ainda o objetivo de vencer os próximos dois duelos, frente à República da Irlanda e à Hungria, e garantir a presença no Mundial2026, mas tendo pés assentes.

"O objetivo é ganhar os próximos dois jogos para estarmos mais perto do Mundial. No Mundial logo se verá. Devemos pensar exclusivamente nestes dois encontros. Todos temos esse sonho, mas passo a passo", apelou o capitão da seleção lusa.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, marcaram presença grande parte das principais figuras nacionais do futebol, futsal e futebol de praia, num evento que distinguiu também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a vencer o Globo Excelência.

Durante os sete meses sob a liderança de Pedro Proença na FPF, quatro seleções conquistaram troféus, tendo a seleção portuguesa masculina de futebol vencido o Globo Seleção do Ano, depois da conquista da Liga das Nações, no mês de junho.

"A conquista da Liga das Nações é reflexo do trabalho, da dedicação e do espírito de equipa. Acima de tudo, é símbolo e apoio da força que recebemos de um país inteiro. Não deixo de recordar os que não estão entre nós, mas continuam vivos na nossa memória e no nosso coração. A força do Diogo Jota continuará para sempre connosco", recordou o selecionador Roberto Martínez, sobre o malogrado jogador.

Todas elas campeãs europeias, a seleção masculina sub-17 de futebol recebeu o Globo Geração de Ouro, ao passo que as seleções masculina sub-19 de futsal e feminina de futebol de praia levaram o Globo Revelação, durante esta cerimónia.

Os quatro futebolistas portugueses dos franceses do Paris Saint-Germain (Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos) receberam o Globo Estrelas do Ano, após uma temporada em que conquistaram tudo, à exceção do Mundial de Clubes, o que levou Pedro Neto, dos ingleses do Chelsea, a ser galardoado com o Globo Impacto Mundial devido a essa conquista - Dário Essugo foi 'esquecido'.

O presidente do Benfica, Rui Costa, e o treinador do Sporting, Rui Borges, subiram a palco para receber o Globo Mérito Desportivo, pelas conquistas dos respetivos clubes dos títulos nacionais feminino e masculino, com André Villas-Boas, pela parte do FC Porto, a receber o Globo Aposta no Feminino, em representação da equipa feminina dos 'dragões', vencedora da terceira divisão na época de estreia.

Artur Jorge recebeu o Globo Treinador, pela conquista da Libertadores ao serviço dos brasileiros do Flamengo, enquanto Ricardinho obteve o Globo Carreira, que recentemente terminou no futsal, após seis troféus de melhor jogador do mundo.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Covilhã recebeu o Globo Fundação, numa cerimónia que ficou também marcada por homenagens a Diogo Jota, Jorge Costa ou Aurélio Pereira, entre outras personalidades que morreram recentemente.