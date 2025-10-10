Registo de Emergência Médica da RAM selecionado como finalista no 'Integrated Care Award 2025'
O Registo de Emergência Médica da Região Autónoma da Madeira (REM-RAM) foi seleccionado como finalista no ICA – Integrated Care Award 2025, no âmbito do Encontro Nacional de Integração de Cuidados, anunciou hoje o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM).
Este projecto - desenvolvido pelo SESARAM, em parceria com o Serviço Regional de Protecção Civil - tem demonstrado "ganhos clínicos, operacionais e organizacionais de grande impacto para o sector da saúde", sublinha a tutela em comunicado de imprensa.
"O REM-RAM representa um avanço significativo na coordenação entre os cuidados pré-hospitalares e hospitalares, por meio de uma plataforma digital que permite o registo clínico estruturado no terreno, a partilha de dados em tempo real, a triagem de Manchester baseada no sistema de concessão de pontos aos padrões vitais da vítima (NEWS), a ativação de vias verdes e a integração com o sistema hospitalar ATRIUM", explica a mesma nota.
Segundo o SESARAM, "os resultados obtidos já evidenciam reduções expressivas nos tempos médios de referenciação e uma articulação mais eficaz entre as várias entidades envolvidas na resposta de emergência".
O Serviço Regional de Saúde apela ainda a todos os profissionais de saúde, instituições do sector, cidadãos e comunidade da Região Autónoma da Madeira para que participem nesta votação, elegendo o REM-RAM, "contribuindo para o reconhecimento nacional deste esforço coletivo de inovação e integração de cuidados".
A votação pública está aberta até 19 de Outubro de 2025, on-line:
Integrated Care Award Votação - V Encontro Nacional de Integração de Cuidados
PERÍODO DE VOTAÇÃO 24 SET - 19 Out Matosinhos