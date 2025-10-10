69 acidentes e 22 feridos na última semana nas estradas da Região

Um total de 69 acidentes é o balanço da sinistralidade rodoviária verificada na última semana, no período compreendido entre os dias 3 e 9 de Outubro acaba de revelar, através de comunicado, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira.

Deste número de sinistros resultou num total de 22 feridos ligeiros (16 no Funchal, 1 em Câmara de Lobos, 1 na Ribeira Brava, 1 na Calheta, 1 no Porto Moniz, 1 em São Vicente e 1 no Porto Santo).

A grande maioria dos referidos acidentes de viação foram colisões (52), seguindo-se os despistes (13), e atropelamentos (4).

No mesmo período, no âmbito das várias operações de fiscalização, a PSP também deteve 25 pessoas, pelos seguintes crimes rodoviários: condução de veículo em estado de embriaguez (20), condução de veículo sem habilitação legal (2), condução de veículo desobediência - recusa teste ao álcool (2) e condução de veículo desobediência - carta apreendida (1).