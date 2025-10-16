Bruno Melim pergunta se Gonçalo Velho é candidato a líder do PS-M

A discussão da proposta do PS sobre limitação dos veículos de rent-a-car derivou para as origens de Gonçalo Leite Velho que não é natural da Madeira, embora o deputado socialista tenha feito questão de lembrar que tem "origens madeirenses".

Bruno Melim perguntou se as intervenções do deputado são um "número" para "vir alguém de Lisboa liderar o PS-Madeira que já é mandado por Lisboa".

Uma afirmação que motivou uma reacção da bancada do PS, mas que o deputado social-democrata minimizou, assegurando que os madeirenses "recebem bem toda a gente".