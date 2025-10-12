PS denuncia presença de candidatos do PSD-CDS junto a assembleia de voto no Santo da Serra

É mais uma queixa que chega à Comissão Nacional de Eleições. O Partido Socialista denuncia “a presença constante dos candidatos número 1 e 2 da coligação PSD-CDS à Assembleia de Freguesia de Santo António da Serra junto à assembleia de voto situada na escola básica do 1° ciclo com pré-escolar de Santo António da Serra, concelho de Machico”.

“Os candidatos em questão encontram-se desde o início da manhã na entrada e nas imediações da assembleia de voto, inclusive a apelar ao voto”, adianta o PS numa nota enviada às redacções. “Tendo já sido advertidos para esta prática ilegal, persistem no local e não mudaram sua atitude, violando claramente a lei”, acrescenta.

“Trata-se de uma postura condenável e inaceitável, que viola os princípios da liberdade e da democracia”, concluem os socialistas madeirenses.