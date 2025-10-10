No último dia de campanha para o acto eleitoral do próximo domingo, o seu DIÁRIO revela que mais de 72 anos separam o candidato mais novo do mais velho. As Eleições Autárquicas na Região mobilizam milhares de candidatos, desde jovens estreantes a veteranos experientes. Saiba mais pormenores nestas páginas.

Dizemos-lhe, também, que os principais arguidos de caso de droga foram absolvidos. O Tribunal da Relação de Lisboa ordenou a libertação imediata de vários implicados do mega julgamento realizado no Funchal, processo que envolvia também automóveis de luxo.

Em destaque na primeira página de hoje trazemos a notícia que a Zona Franca terá a concessão prorrogada até 2032. Desta forma, a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira assegura continuidade de atracção de investimento na Região.

Entre as chamadas à capa encontra, igualmente, de que o movimento de passageiros no Porto do Funchal cresce 7% e que o recordista de vendas brasileiro vem à Madeira. O livro ‘Café com Deus Pai’ já vendeu mais de 6 milhões de exemplares.

Estas e outras notícias pode ler na edição desta sexta-feira do seu DIÁRIO, disponível tanto em formato e-paper, como em papel. E para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!