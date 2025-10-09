"Não sei de que é que o PS está à espera"

O social-democrata, Bruno Melim, considera que os resultados da sondagem divulgada, hoje, pelo DIÁRIO, “corresponde àquela que é a leitura no terreno e reflecte aquilo que se passa a nível nacional”.

Ainda assim, o dirigente político ‘laranja’ diz que este “não é um resultado que garanta qualquer eleição”. “As eleições só se vencem no próximo domingo”, vincou Bruno Melim que, numa outra nota, reconhece o crescimento do Chega.

Quanto ao adversário histórico do PSD, Melim atribui o resultado do estudo de opinião à decisão socialista de não ter mudado a liderança depois dos resultados nas últimas Legislativas, o que a seu ver abriu espaço aos “partidos de protesto”.

“Não sei o que é que o PS está à espera”, atirou.

A sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-Madeira dá uma vitória folgada à coligação PSD/CDS, encabeçada por Jorge Carvalho, atribuindo-lhe 46% das intenções de voto.

Em segundo surge o JPP, com 18,4% e em terceiro o Chega, com 13,7%.

O PS é relegado para a quarta posição com apenas 11.2%.

A confirmarem-se estes números a próxima vereação terá seis elementos da coligação, 2 do JPP e do Chega e 1 do PS.

Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 9 de Outubro.