Arado Mayor espera produzir 14 milhões de ovos por ano

Localizado numa área de 10 hectares, na freguesia dos Canhas, Ponta do Sol, a Arado Mayor encontra-se a expandir significativamente a sua capacidade produtiva com a construção de um novo pavilhão de galinhas poedeiras.

Segundo nota à imprensa, "com esta expansão, a produção anual da exploração deverá passar dos actuais 6,5 milhões para cerca de 14 milhões de ovos, um aumento que eleva a contribuição desta empresa, de 13% para 27% da produção regional de ovos, sendo espectável que o tecido empresarial avícola da Madeira, no próximo ano, possa garantir 80% das necessidades de consumo regional".

O novo pavilhão de produção, com capacidade para 30 mil galinhas, é agora o maior do género na Madeira, reforçando a oferta local de ovos e a consequente redução da dependência de importações, “facto relevante que contribui para a nossa soberania alimentar”, conforme sublinhou o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, que visitou aquela infraestrutura.

A mesma nota refere que "o parque avícola da Arado Mayor conta com três pavilhões dedicados a diferentes fases da criação de galinhas poedeiras. Um pavilhão de recria aloja cerca de 30 mil aves jovens, onde as pintas são criadas até atingirem a idade de postura. Em seguida, estas aves são transferidas para os dois pavilhões de produção: um com capacidade para 22 mil galinhas poedeiras e outro para 30 mil, sendo este último o maior pavilhão de produção de galinhas poedeiras da Madeira".

Refere também que "esse salto produtivo consolida o parque como um dos principais produtores de ovos da Região, preparando o caminho para que a Madeira atinja uma maior autossuficiência neste sector".

Adianta que "a expansão do parque avícola representou um investimento total de quase cerca de 5 milhões de euros, dos quais 1,5 milhões de euros foram aplicados na construção do primeiro pavilhão e 3,5 milhões de euros nos dois pavilhões de produção adicionais". Estes investimentos, conforme dá conta, "tiveram o apoio de 2,6 milhões de euros, no âmbito do PRODERAM, sendo que 400 mil foram do orçamento regional e os restantes de fundos comunitários".

Por fim, diz que "as novas instalações incorporam diversas soluções tecnológicas e de sustentabilidade para optimizar a operação e minimizar impactos ambientais, entre quais painéis solares, gestão hídrica eficiente e automatização na recolha de ovos".