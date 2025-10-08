758 ocorrências nas praias da Madeira, menos do que em 2024

A época balnear de 2025 na Madeira terminou no passado dia 30 de Setembro, com 758 ocorrências registadas pelos nadadores salvadores do SANAS Madeira, número que representa uma diminuição de 24,9% face ao mesmo período de 2024.

Entre 1 de Junho e 30 de Setembro, os 42 elementos da Associação Madeirense para Socorro no Mar (SANAS Madeira) asseguraram a vigilância e assistência em 12 praias, distribuídas por 14 postos, prestando assim auxílio aos banhistas e garantindo a segurança nas áreas marítimas e terrestres.

Esta época balnear foi planeada com objectivos claros e precisos no que diz respeito à vigilância balnear. Reduzir substancialmente as ocorrências registadas nos últimos anos foi conseguido através de um reforço na prevenção, um acompanhamento mais próximo e atento aos locais mais perigosos e faixas etárias mais frágeis bem como no patrulhamento, inclusive fora da área vigiada, para que se conseguisse garantir o seguro usufruto do nosso mar por parte de todos. Continuamos a garantir a vigilância e a segurança dos banhistas em locais específicos mas a redução do número de ocorrências e a inexistência de ocorrências graves são o reflexo de uma mentalidade baseada na prevenção próxima dos utentes para reduzir o número de incidentes e que pretendemos aperfeiçoar no próximo ano. Ângelo Abreu, comandante do SANAS Madeira

A maioria das 758 ocorrências envolveram feridas ligeiras (487 - 64,2%), enquanto 104 casos foram de outro tipo de assistência (13,7%) e 55 corresponderam a resgates aquáticos (7,3%).

Quanto ao local dos incidentes, o mar concentrou 44,1% das ocorrências (334), seguido por piscinas (151 - 19,9%) e acessos às praias (120 -15,8%).

Por faixa etária, os banhistas entre 18 e 30 anos foram os mais atendidos (192 - 25,3%), seguidos por crianças dos 1 aos 12 anos (181 -23,9%) e adultos dos 31 aos 45 anos (164 - 21,6%).

Quanto ao género, 414 atendimentos foram a homens (54,6%) e 344 a mulheres (45,4%).