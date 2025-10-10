Bloco de Esquerda quer "casas dignas para o funchalenses"

O Bloco de Esquerda esteve esta manhã no Largo do MUnicípio, no Funchal, numa iniciativa de final de campanha. Na ocasião, destacou que a população tem duas opções nesta candidatura: "Poderão manter as políticas de direitas que nos trouxeram até aqui. As políticas do PSD-Madeira e dos seus partidos satélites" ou podem escolher em quem "esteve do lado dos funchalenses, quem nunca falhou na luta pelos direitos dos funchalenses, quem ao longo de todo o historial de resiliência esteve sempre ao lado das populações e que não deixará de lutar pelo direito dos funchalenses", disse Dina Letra.

A candidata refere que a habitação é a área que o partido aposta, visto considerar um direito a "habitação condigna".

"Acreditamos que todos os funchalenses têm direito a viver na cidade, a construir futuro na sua cidade. Iremos lutar para que isto aconteça" Dina Letra

Aos jornalistas, Dina Letra afirma que o Bloco de Esquerda é veemente contra a habitação de luxo e contra a especulação imobiliária: "Não iremos permitir de todo que a Praia Formosa seja entregue à habitação de luxo e ao turismo. Aquela praia deve de estar ao serviço de todos os funchalenses."

Reitera que estas eleições autárquicas estão em disputa duas visões para o Funchal: "Aquela que mantém tudo igual" e aquela que quer "um Funchal para todos os funchalenses".

Deixa, ainda, uma palavra de reconhecimento a Miguel Silva Gouveia e equipa por terem "honrado o seu compromisso com a coligação Confiança até ao fim do seu mandato."

A concluir, dá conta que o 'feedback' da população tem sido positivo, mas que existem críticas. No seu entender, a questão principal é "reconverter em votos aquilo que as pessoas nos dizem."

"Nós queremos que o Funchal seja para todos, não apenas e exclusivamente para turistas ou para emigrantes de luxo. Queremos casas dignas para os funchalenses", remata.