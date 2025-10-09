 DNOTICIAS.PT
Bombeiros extinguem fogo em casa devoluta no Funchal

Foto Google Streetview

Um incêndio numa casa devoluta que deflagrou esta madrugada no centro do Funchal, mobilizou vários meios dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O facto de o local do incêndio ser praticamente vizinho do quartel dos BSF (do outro lado da ribeira) também terá sido importante para a rápida resolução.

Foram alertados pelas 2h00 desta noite, um incêndio que deflagrou na Rua Brigadeiro Couceiro, tendo sido mobilizados 12 bombeiros e 4 viaturas.

