Bombeiros extinguem fogo em casa devoluta no Funchal

Um incêndio numa casa devoluta que deflagrou esta madrugada no centro do Funchal, mobilizou vários meios dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O facto de o local do incêndio ser praticamente vizinho do quartel dos BSF (do outro lado da ribeira) também terá sido importante para a rápida resolução.

Foram alertados pelas 2h00 desta noite, um incêndio que deflagrou na Rua Brigadeiro Couceiro, tendo sido mobilizados 12 bombeiros e 4 viaturas.