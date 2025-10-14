Impasse orçamental no EUA entrou no 14.º dia sem perspectivas de resolução

O impasse orçamental nos EUA entrou no seu 14.º dia, com o Senado a voltar a funcionar depois do feriado e o presidente da Câmara dos Representantes a recusar chamar os eleitos desta câmara para Washington.

O diretor da Casa Branca para o orçamento, por seu lado, garantiu que vai continuar a despedir funcionários públicos federais.

Os democratas têm procurado manter os subsídios concedidos no âmbito da lei dos cuidados de saúde do presidente Barack Obama, evitando que expirem e continuem disponíveis para os milhões que compraram esses seguros.

Sem este apoio do orçamento federal, os custos vão crescer acentuadamente nos cuidados de saúde.

O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, já disse que "não negoceia" enquanto os democratas não aceitarem primeiro a reabertura do governo federal.