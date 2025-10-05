Miguel Oliveira sentiu problemas físicos nas últimas voltas do GP da Indonésia

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) sofreu hoje problemas físicos nas últimas voltas do Grande Prémio da Indonésia de MotoGP, 18.ª ronda da temporada, que terminou na 11.ª posição.

Miguel Oliveira, que largou do 10.º lugar, cortou a meta a 19,769 segundos do vencedor, o espanhol Fermin Aldeguer (Ducati), que deixou o compatriota Pedro Acosta (KTM) no segundo lugar, a 6,987 segundos, com o também espanhol Alex Márquez (Ducati) em terceiro, a 7,896.

Em declarações citadas pela assessoria de imprensa da equipa Pria Pramac, o piloto natural de Almada explicou que o arranque "não foi muito mau" mas que, "depois, a mota ficou muito nervosa".

"Tinha escolhido o pneu macio para a roda traseira -- não foi um risco porque era o único composto com o qual me sentia confortável e que sentia que conseguia gerir. Mas, nas últimas voltas, tudo se tornou mais difícil", explicou Oliveira.

O piloto português aponta o dedo às altas temperaturas sentidas na Indonésia.

"Fisicamente, foi brutal devido ao calor. Quando faltavam oito ou nove voltas para o final, entrei em sobreaquecimento e não conseguia controlar a respiração nem fazer descer a temperatura do corpo, nem quando tentei baixar o ritmo", explicou o piloto de Almada.

Mesmo assim, Miguel Oliveira considera que conseguiu "mais um fim de semana positivo, com pontos". "No entanto, esperávamos um pouco mais e saio com esse amargo de boca de Mandalika", concluiu o piloto luso.

Miguel Oliveira é atualmente o 21.º classificado do campeonato, com 32 pontos.

A próxima ronda será o GP da Austrália, dentro de duas semanas.