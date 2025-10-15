Vulcão na Indonésia lança cinzas 10 quilómetros de altura na sua maior erupcção

O vulcão Lewotobi Laki Laki, na Indonésia registou hoje a sua maior erupção de sempre, expelindo uma coluna de cinzas a mais de dez quilómetros de altura, disseram hoje as autoridades.

Segundo a Agência de Vulcanologia e Gestão de Desastres Geológicos, a erupção - que levou as autoridades a elevar o alerta ao seu nível máximo - ocorreu por volta da 01:35, no horário local (19h25 de terça-feira em Lisboa), quando a população da Ilha das Flores, no leste da Indonésia, foi alertada para o perigo iminente na zona mais próxima da cratera.

O diretor da agência, Muhamad Wafid, recomendou que todos os residentes e turistas da ilha permaneçam a pelo menos seis quilómetros de distância da montanha e pediu que se mantenham alerta para possíveis inundações causadas por deslizamentos de terra.

Esta primeira erupção, que durou nove minutos, foi seguida por outra menos intensa, quando o vulcão expeliu outra coluna de cinzas a aproximadamente 9,5 quilómetros acima do nível do mar.

As autoridades alertaram que estas cinzas estão a afetar os voos na ilha, levando o aeroporto de Maumere, localizado a 60 quilómetros do vulcão, a suspender os voos, sobretudo os domésticos.