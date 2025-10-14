Trump criticou fotografia publicada na revista Time porque não o favorece

A revista norte-americana Time publicou hoje uma fotografia do Presidente dos Estados Unidos na capa, mas Donald Trump criticou a imagem porque lhe pareceu que o "cabelo foi apagado".

A revista mostra o Presidente dos Estados Unidos numa imagem captada de baixo para cima, olhando de lado e vestido como habitualmente: casaco azul, camisa branca e gravata vermelha, as cores da bandeira americana.

Através das redes sociais, Donald Trump disse que o artigo até é "relativamente bom", mas criticou a foto.

A parte da frente do cabelo de Donald Trump parece esbatida por efeitos de iluminação.

"Apagaram-me o cabelo e puseram alguma coisa a flutuar no alto da minha cabeça que parecia uma coroa, mas extremamente pequena. Muito estranho!", escreveu na rede social de que é proprietário.

O líder republicano acrescentou ainda que nunca gostou de ser fotografado "de baixo para cima" e realçou que a imagem publicada na capa da Time "é muito má" afirmando que talvez tenha sido intencional.

"O que estão a fazer e porquê?", concluiu Trump sobre a fotografia.

O artigo da revista Time com o título "Triunfo" elogia o papel de Donald Trump no conflito em Gaza.

Na segunda-feira, Trump deslocou-se primeiro a Israel onde se encontrou com famílias de reféns israelitas libertados e depois ao Egito onde presidiu, com o chefe de Estado do Egito, a designada Cimeira da Paz, onde foi assinado o acordo que estipula o fim da guerra que começou em 2023.

A Time não respondeu às críticas de Donald Trump sobre a fotografia.