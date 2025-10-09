Taxas de IRS baixam do 2.º ao 5.º escalão em 0,3 pontos percentuais

O IRS vai voltar a baixar no próximo ano, com uma redução das taxas do 2.º ao 5.º escalão em 0,3 pontos percentuais, como previsto, confirma a proposta orçamental entregue hoje no parlamento.

A proposta de lei do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) inclui um desagravamento em linha como o que ficou previsto na lei do parlamento de julho, de haver uma nova descida das taxas em 0,3 pontos percentuais em quatro degraus de rendimento.

A taxa do primeiro escalão não sofre alterações.