Coligação PSD/CDS conquista as 10 freguesias do Funchal
O ex-secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, conseguiu a maioria absoluta na câmara e na assembleia municipal do Funchal e a coligação PSD/ CDS ganhou nas 10 juntas de freguesia do Funchal.
No discurso de vitória agradeceu a todos os que colaboraram na campanha junto dos funchalenses e prometeu que a cidade "pode contar com os vereadores eleitos".
"Vamos em frente que o Funchal confiou na gente", concluiu, antes de sair para a festa da vitória.