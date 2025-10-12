Chega conquista representação histórica na Câmara Municipal do Funchal
O partido liderado por Miguel Castro elege um dois vereadores e estreia-se no executivo funchalense.
O Chega alcançou um resultado histórico nas eleições autárquicas de 2025 no Funchal, ao conseguir eleger dois vereadores para a Câmara Municipal, sendo o número dois Jorge Afonso Freitas. A candidatura encabeçada por Luís Filipe Santos garantiu, assim, a primeira presença do partido no executivo funchalense.
Com este resultado, o CHEGA passa a ter voz activa nas decisões municipais, reforçando o seu peso político na Madeira.
Luís Filipe Santos, num breve discurso, considerou que “este foi um resultado estrondoso”, salientando que “vamos fiscalizar a câmara com todas as forças que temos.”
A composição final da câmara mantém o PSD como força dominante, mas o Chega entra agora no tabuleiro político municipal.