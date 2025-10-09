 DNOTICIAS.PT
Mulheres apresentam maior risco genético de depressão

Foto Shutterstock
Investigadores australianos revelaram que as mulheres têm um maior risco genético de perturbações depressivas do que os homens, num estudo publicado na quarta-feira na revista Nature Communications que pode alterar a forma como esta doença é tratada.

Neste estudo revisto por pares, considerado um dos maiores já realizados na área, os cientistas analisaram o ADN de quase 200 mil pessoas que sofrem de depressão para identificar marcadores genéticos comuns.

As mulheres apresentaram quase o dobro dos marcadores genéticos associados à depressão do que os homens, de acordo com o projeto, liderado pelo Instituto Berghofer de Investigação Médica, na Austrália.

"Identificar fatores genéticos comuns e específicos em homens e mulheres permite-nos compreender melhor as causas da depressão e abre caminho para tratamentos mais personalizados", explicou a investigadora Jodi Thomas em comunicado citado pela agência France-Presse (AFP).

Os investigadores identificaram aproximadamente 13.000 marcadores genéticos associados à depressão nas mulheres, em comparação com 7.000 nos homens.

Algumas destas diferenças genéticas podem também influenciar o metabolismo ou a produção hormonal.

"Descobrimos algumas diferenças genéticas que nos podem ajudar a explicar porque é que as mulheres com depressão apresentam com maior frequência sintomas metabólicos, como oscilações de peso ou alterações nos níveis de energia", frisou Jodi Thomas.

O transtorno depressivo é um dos distúrbios mentais mais comuns, afetando mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde.

"Até agora, não existiam muitos estudos fiáveis para explicar porque é que a depressão afeta mulheres e homens de forma diferente, incluindo o possível papel da genética", apontou a investigadora Brittany Mitchell.

"Cada vez mais artigos mostram que muitos dos medicamentos atualmente em desenvolvimento --- e a investigação realizada até à data --- se centram sobretudo nos homens", acrescentou.

