Amplitude térmica de 10 ºC no Chão do Areeiro

Neste sábado de reflexão eleitoral, destaca-se a amplitude térmica registada no Chão do Areeiro, que atingiu os 10ºC. O local – a segunda estação meteorológica a maior altitude da rede do IPMA no arquipélago da Madeira - registou 6,5 ºC durante a madrugada e chegou esta tarde aos 16,5 ºC.

Também expressiva foi a temperatura máxima observada no Pico do Areeiro, que ultrapassou os 20 ºC — um valor considerável a quase 1800 metros de altitude, em plena temporada do Outono.

De acordo com os registos até às 14 horas, as condições meteorológicas mantiveram-se dentro do previsto. A máxima mais elevada do dia foi registada no Funchal/Observatório, com 26,7 ºC, enquanto as mais baixas, de 16,5 ºC, foram observadas no Chão do Areeiro e no Pico Alto.